НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 января

9 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 8 на 9 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очками отметиться не сумел. Победный дубль на счету форварда «Кэпиталз» Пьер-Люка Дюбуа. «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января.

На данный момент не завершён один матч: