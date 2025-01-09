НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 января
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9 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Пярссинен – 06:14 1:1 Михеев (Бедард) – 16:48 2:1 Назар (Дак, Терявяйнен) – 30:17 3:1 Бедард (Бертуцци, Джонс) – 51:54
Сегодня, в ночь с 8 на 9 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очками отметиться не сумел. Победный дубль на счету форварда «Кэпиталз» Пьер-Люка Дюбуа. «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дюбуа (Рой, Макмайкл) – 19:27 1:1 Гарланд (Шервуд, Хьюз) – 39:23 (pp) 2:1 Дюбуа (Протас) – 64:19
На данный момент не завершён один матч:
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 21:05 (pp) 0:2 Боквист (Вераге, Лунделль) – 41:48 1:2 Кули (Келлер, Сергачёв) – 53:41 (pp) 1:3 Боквист (Форслинг) – 57:59 1:4 Луостаринен – 59:39
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