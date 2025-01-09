Бедард — четвёртый игрок «Чикаго», набравший очки в 8 матчах подряд в возрасте до 20 лет

19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1). Форвард набирает очки в восьмом матче подряд.

Таким образом, Бедард стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», кто набирал очки в восьми и более матчах подряд в возрасте до 20 лет. Лидером по этому показателю является бывший капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, набиравший очки в 10 матчах кряду в сезоне-2007/2008. По восемь результативных матчей подряд на своём счету имеют Эдди Ольчик и Бобби Халл.

20 лет Коннору Бедарду исполнится 17 июля 2025 года. В текущем сезоне на счету Коннора 37 (11+26) очков в 41 матче.