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Бедард — четвёртый игрок «Чикаго», набравший очки в 8 матчах подряд в возрасте до 20 лет

Бедард — четвёртый игрок «Чикаго», набравший очки в 8 матчах подряд в возрасте до 20 лет
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19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1). Форвард набирает очки в восьмом матче подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Пярссинен – 06:14     1:1 Михеев (Бедард) – 16:48     2:1 Назар (Дак, Терявяйнен) – 30:17     3:1 Бедард (Бертуцци, Джонс) – 51:54    

Таким образом, Бедард стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», кто набирал очки в восьми и более матчах подряд в возрасте до 20 лет. Лидером по этому показателю является бывший капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, набиравший очки в 10 матчах кряду в сезоне-2007/2008. По восемь результативных матчей подряд на своём счету имеют Эдди Ольчик и Бобби Халл.

20 лет Коннору Бедарду исполнится 17 июля 2025 года. В текущем сезоне на счету Коннора 37 (11+26) очков в 41 матче.

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