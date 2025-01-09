26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Юту» в выездном матче

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 22-й минуте счёт голам в большинстве открыл нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, которому ассистировали Мэттью Ткачук и Александр Барков. В начале третьего периода Йеспер Боквист удвоил преимущество «Пантерз». В середине третьего периода «Юта» реализовала большинство и сократила отставание в счёте до минимума — отличился Логан Кули. В концовке матча Боквист оформил дубль голом в пустые ворота. Форвард «Пантерз» Ээту Луостаринен забросил ещё одну шайбу в пустые ворота. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков и был признан первой звездой матча.