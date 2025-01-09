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Словацкая федерация хоккея подала документы на проведение чемпионата мира в 2029 году

Словацкая федерация хоккея подала документы на проведение чемпионата мира в 2029 году
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Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан заявил, что официально подал все необходимые документы в Международную федерацию хоккея на право проведения чемпионата мира в 2029 году.

«Сегодня Словацкая федерация хоккея официально подала все необходимые документы в ИИХФ. После успешной организации чемпионата мира 2019 года мы снова будем бороться за право проведения ЧМ по хоккею 2029 года», — написал Шатан в соцсети.

Двумя другими странами, заинтересованными в проведении ЧМ в 2029 году, могут стать Венгрия и Великобритания. Напомним, предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании.

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