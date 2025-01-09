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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Ютой»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Ютой»
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В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 21:05 (pp)     0:2 Боквист (Вераге, Лунделль) – 41:48     1:2 Кули (Келлер, Сергачёв) – 53:41 (pp)     1:3 Боквист (Форслинг) – 57:59     1:4 Луостаринен (Ткачук) – 59:38    

Первой звездой матча признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин пропустил одну шайбу в середине третьего периода и отразил 26 бросков.

Второй звездой матча признан нападающий «Юты» Логан Кули, ставший автором единственного гола. Форвард отличился при игре в большинстве в середине третьего периода.

Третья звезда встречи — форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, забросивший первую шайбу в матче.

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