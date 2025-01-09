Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Ютой»

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин пропустил одну шайбу в середине третьего периода и отразил 26 бросков.

Второй звездой матча признан нападающий «Юты» Логан Кули, ставший автором единственного гола. Форвард отличился при игре в большинстве в середине третьего периода.

Третья звезда встречи — форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, забросивший первую шайбу в матче.