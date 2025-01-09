Сэм Райнхарт вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в большинстве

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт стал автором первой шайбы в матче, реализовав большинство. Это 67-й гол форварда при игре в численном преимуществе. Райнхарт обошёл Скотта Меланби (66) и вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в большинстве.

Первое место в клубной истории по голам в большинстве занимает финский форвард Александр Барков, на счету которого 80 заброшенных шайб при игре в численном преимуществе.