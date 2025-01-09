Сэм Райнхарт вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в большинстве
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В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 21:05 (pp) 0:2 Боквист (Вераге, Лунделль) – 41:48 1:2 Кули (Келлер, Сергачёв) – 53:41 (pp) 1:3 Боквист (Форслинг) – 57:59 1:4 Луостаринен (Ткачук) – 59:38
Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт стал автором первой шайбы в матче, реализовав большинство. Это 67-й гол форварда при игре в численном преимуществе. Райнхарт обошёл Скотта Меланби (66) и вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в большинстве.
Первое место в клубной истории по голам в большинстве занимает финский форвард Александр Барков, на счету которого 80 заброшенных шайб при игре в численном преимуществе.
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