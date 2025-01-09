Сергей Бобровский стал третьим вратарём НХЛ, выигравшим у 33 разных франшиз лиги

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал свою первую победу в карьере с «Ютой» и стал третьим вратарём в истории НХЛ, который выиграл у 33 разных франшиз лиги. Двумя другими голкиперами с таким достижением являются Джейк Аллен и Дарси Кемпер.

Напомним, «Юта» выступает в НХЛ первый сезон. Ранее франшиза носила название «Аризона Койотс». Бобровский отразил 26 бросков и был признан первой звездой матча с «Ютой».