Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака» Галимов рассказал, что говорил игрокам Жамнов во время матча со СКА

Форвард «Спартака» Галимов рассказал, что говорил игрокам Жамнов во время матча со СКА
Комментарии

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал, что говорил игрокам главный тренер Алексей Жамнов во время матча со СКА (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

— Что говорил Алексей Жамнов по ходу второго периода, когда ваши голы пошли один за другим?
— Говорил, чтобы мы не отходили от своей тактики, от той игры, в которую он просил нас играть. Чтобы мы играли все 60 минут. Эта игра показала, что мы можем играть все 60 минут.

— Почувствовали, что СКА надломился после второго гола?
— Больше смотрели на свою игру. Алексей Юрьевич в каждой паузе говорил: «Ребята, не смотрим ни на кого. Играем так, как умеем», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android