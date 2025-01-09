Форвард «Спартака» Галимов рассказал, что говорил игрокам Жамнов во время матча со СКА

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал, что говорил игрокам главный тренер Алексей Жамнов во время матча со СКА (5:0).

— Что говорил Алексей Жамнов по ходу второго периода, когда ваши голы пошли один за другим?

— Говорил, чтобы мы не отходили от своей тактики, от той игры, в которую он просил нас играть. Чтобы мы играли все 60 минут. Эта игра показала, что мы можем играть все 60 минут.

— Почувствовали, что СКА надломился после второго гола?

— Больше смотрели на свою игру. Алексей Юрьевич в каждой паузе говорил: «Ребята, не смотрим ни на кого. Играем так, как умеем», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.