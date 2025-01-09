Форвард СКА Григоренко прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком»

Форвард СКА Михаил Григоренко прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком» (0:5).

— Начинали матч неплохо. Что произошло потом?

— Трудно сказать. Очень тяжёлый матч получился. Много пищи для размышления. Нужно разобрать. Не хочется какие-то ранние выводы делать. Как вы и сказали, вроде бы неплохо играли в начале, был равный матч. «Спартак» забил гол, их это раскрепостило. А у нас по каким-то причинам не нашлось ответа. Есть пара дней перед следующим матчем. Нам нужно поработать, разобраться в причинах такой игры и выйти другой командой.

— Показалось, что СКА морально надломился после второго гола «Спартака».

— 0:2 – не такой критичный счёт. Потом у нас и большинство было. Вроде бы по броскам равная игра, но серьёзные провалы в обороне были. Мы оставили наших вратарей на расстрел. Надеюсь, такого больше не повторится, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.