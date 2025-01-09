Защитник минского «Динамо» Тимофей Ковгореня дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Мн – ЦСКА (2:0) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Динамо» Тимофея Ковгореню по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Игрок обороны получил большой пятиминутный штраф за удар в область головы и шеи защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Игрок обороны армейского клуба покинул площадку и больше участия в игре не принимал.

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