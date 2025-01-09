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Защитник минского «Динамо» Тимофей Ковгореня дисквалифицирован на два матча

Защитник минского «Динамо» Тимофей Ковгореня дисквалифицирован на два матча
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Мн – ЦСКА (2:0) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Динамо» Тимофея Ковгореню по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Тирни – 23:51 (5x5)     2:0 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 36:03 (5x4)    

Игрок обороны получил большой пятиминутный штраф за удар в область головы и шеи защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Игрок обороны армейского клуба покинул площадку и больше участия в игре не принимал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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