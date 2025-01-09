Бардаков сообщил, что сказал Роман Ротенберг игрокам СКА после разгрома от «Спартака»

Нападающий СКА Захар Бардаков сообщил, что сказал главный тренер Роман Ротенберг игрокам петербургского клуба после разгрома от «Спартака» (0:5). Второй период хоккеисты СКА проиграли со счётом 0:4.

– Второй период провалили. Мы куда-то побежали отыгрываться, период вообще 0:10 мог закончиться. Спасибо Артемию Плешкову, что подтащил нас.

– Что после поражения сказал главный тренер?

– Не сказал бы, что общался с агрессией. Наоборот даже. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, со спокойной головой позже разобрать ошибки. Завтра-послезавтра всё обсудим, – цитирует Бардакова Metaratings.

Следующий матч между командами состоится 30 января в Москве.