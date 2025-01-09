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Бардаков сообщил, что сказал Роман Ротенберг игрокам СКА после разгрома от «Спартака»

Бардаков сообщил, что сказал Роман Ротенберг игрокам СКА после разгрома от «Спартака»
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Нападающий СКА Захар Бардаков сообщил, что сказал главный тренер Роман Ротенберг игрокам петербургского клуба после разгрома от «Спартака» (0:5). Второй период хоккеисты СКА проиграли со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

– Второй период провалили. Мы куда-то побежали отыгрываться, период вообще 0:10 мог закончиться. Спасибо Артемию Плешкову, что подтащил нас.

– Что после поражения сказал главный тренер?
– Не сказал бы, что общался с агрессией. Наоборот даже. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, со спокойной головой позже разобрать ошибки. Завтра-послезавтра всё обсудим, – цитирует Бардакова Metaratings.

Следующий матч между командами состоится 30 января в Москве.

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