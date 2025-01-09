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Sportsnet включил Капризова в пятёрку претендентов на «Харт Трофи» в текущем сезоне НХЛ

Sportsnet включил Капризова в пятёрку претендентов на «Харт Трофи» в текущем сезоне НХЛ
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Журналист Sportsnet Адам Винган назвал пять кандидатов на приз хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в текущем сезоне.

В их число попали российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел.

«До того как получить травму нижней части тела, из-за которой он не смог принять участия в последних пяти играх, Капризов был в полном порядке. Крайний нападающий набрал 50 очков в 34 играх, побив собственный рекорд франшизы (38 игр на 50 очков в сезоне-2021/2022). «Миннесота» забила 65,5% реальных голов и сгенерировала 56,3% ожидаемых голов в игре «5 на 5» с Капризовым на льду. Несмотря на то что он не играл с 23 декабря, Капризов делит лидерство в лиге по очкам в равных составах (30) с Драйзайтлем и Айкелом.

Мощное начало сезона «Уайлд» после пропуска плей-офф в прошлом году открыло многим глаза. Это было бы невозможно без Капризова», — цитирует Вингана Sportsnet.

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