Овечкин и Костомаров — спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса среди россиян на звание спортсмена 2024 года.

Назвать спортсмена года смогли 19% россиян, тогда как затруднились 77%, а 8% убеждены, что таких спортсменов в России нет. Рейтинг 2024 года возглавили сразу два спортсмена — Роман Костомаров и Александр Овечкин (по 3%). Остальные спортсмены не набрали более 1%: Камила Валиева, Александр Большунов, Фёдор Емельяненко, Евгения Медведева, Хабиб Нурмагомедов, Артём Дзюба.

В последние два года россияне отдают первенство олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, проявившему невероятное мужество и силу духа в борьбе с болезнью.