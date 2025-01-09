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Главный тренер «Вашингтона» — о победе над «Ванкувером»: это была очень равная игра

Главный тренер «Вашингтона» — о победе над «Ванкувером»: это была очень равная игра
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ) и назвал игру равной с обилием силового хоккея.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дюбуа (Рой, Макмайкл) – 19:27     1:1 Гарланд (Шервуд, Хьюз) – 39:23 (pp)     2:1 Дюбуа (Протас) – 64:19    

«Я думаю, что мы с первых минут стали играть в силовой хоккей. Мы сразу поняли, что это будет очень конкурентная игра, с самого начала. Учитывая, где сейчас находится «Ванкувер», мы чувствовали это напряжение. В прошлом году у нас с ними были действительно близкие игры во второй половине сезона. Поэтому у нас было ощущение, что сегодня будет немного жарковато, так всё началось и продолжалось всю игру», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Отметим, что в матче случилось несколько стычек и потасовок с участием нескольких игроков команд.

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