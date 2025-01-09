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«Я должен быть намного умнее». Тафгай «Рейнджерс» Ремпе высказался о своём стиле игры

«Я должен быть намного умнее». Тафгай «Рейнджерс» Ремпе высказался о своём стиле игры
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Тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе признал, что ему нужно играть умнее, иначе в следующий раз ему грозит ещё более суровое наказание. Форвард отбыл восьмиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Далласа» Миро Хейсканена.

«Я должен продолжать играть в свою игру, но это не должно повториться, иначе это будет серьёзная дисквалификация. Я должен быть намного умнее. Мне не нужно проводить каждый рискованный силовой приём. Я габаритный хоккеист и должен уметь выбирать свои удары. Нужно быть уверенным, что это будет хороший силовой приём, потому что я могу оказать большое влияние этим. Если я вновь попаду кому-то в голову или вроде того, то пропущу 20 матчей. Я не могу позволить, чтобы что-то подобное произошло. Сейчас я перестраховываюсь, ведь я уже на карандаше и должен держать это в уме», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.

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