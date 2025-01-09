Гендиректор «Барыса» рассказал об участии юношеских команд клуба в следующем сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Барыс» Нурлан Оразбаев разъяснил ситуацию по ДЮСШ и заявил, что детские и юношеские команды проводят очень много времени в поездках, что изматывает из физически и психологически.

«По итогам встречи с министром туризма и спорта Ерболом Куантаевичем обсудили текущие вопросы по клубу, и было принято решение о продолжении участия юношеских команд ДЮСШ в сезоне-2024/2025. Дальнейшее участие нашей школы в «Межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов» будет обсуждаться по итогам текущего сезона.

Финансовая составляющая — не самое главное в данном вопросе. Наши детские юношеские команды участвуют в чемпионате Казахстана и в Первенстве России, где в общей сложности мы проводим около 60-70 игр. Это запредельные физические и психоэмоциональные нагрузки для детей», — цитирует Оразбаева пресс-служба казахстанского клуба.