Известный тренер Андрей Назаров высказался о разгромной победе «Спартака» над СКА со счётом 5:0.

«Вчерашний центральный матч между СКА и «Спартаком» не удался армейцам, такое случается, тренерский штаб наверняка сделает выводы и разберёт игру. Конечно, перед плей-офф у всех команд будет выходить на первый план вратарский вопрос. Понравилось, как болельщики в Санкт-Петербурге поддерживают свою команду и заполняют арену, высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость.

Мир стал многополярным, но это не значит, что у нас дома нет работы. Её очень много во всех направлениях. Мы обязательно пройдём этот путь единой семьёй, сплотившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.