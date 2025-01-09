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Андрей Назаров высказался о разгромной победе «Спартака» над СКА со счётом 5:0

Андрей Назаров высказался о разгромной победе «Спартака» над СКА со счётом 5:0
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о разгромной победе «Спартака» над СКА со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

«Вчерашний центральный матч между СКА и «Спартаком» не удался армейцам, такое случается, тренерский штаб наверняка сделает выводы и разберёт игру. Конечно, перед плей-офф у всех команд будет выходить на первый план вратарский вопрос. Понравилось, как болельщики в Санкт-Петербурге поддерживают свою команду и заполняют арену, высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость.

Мир стал многополярным, но это не значит, что у нас дома нет работы. Её очень много во всех направлениях. Мы обязательно пройдём этот путь единой семьёй, сплотившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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