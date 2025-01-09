Известный тренер Андрей Назаров высказался о разгромной победе «Спартака» над СКА со счётом 5:0.
«Вчерашний центральный матч между СКА и «Спартаком» не удался армейцам, такое случается, тренерский штаб наверняка сделает выводы и разберёт игру. Конечно, перед плей-офф у всех команд будет выходить на первый план вратарский вопрос. Понравилось, как болельщики в Санкт-Петербурге поддерживают свою команду и заполняют арену, высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость.
Мир стал многополярным, но это не значит, что у нас дома нет работы. Её очень много во всех направлениях. Мы обязательно пройдём этот путь единой семьёй, сплотившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 9 января 2025
-
12:30
-
12:10
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:31
-
08:10
-
07:06
-
06:24
-
06:04
-
04:58
-
03:58
-
03:44
-
02:02
-
01:20
- 8 января 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:10