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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 9 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 9 января
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Сегодня, 9 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
09 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Мишкин – 1'     2:0 Романов – 2' (3x3)     3:0 Рыжих – 5'     4:0 Кривченков – 7'     4:1 Кубраков – 9' (3x3)     5:1 Мишкин – 10' (3x3)     5:2 Лисичкин – 14' (3x3)     5:3 Анисимов – 14' (3x3)     5:4 Лисичкин – 19'    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
09 января 2025, четверг. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 6
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кривченков – 2' (3x3)     1:1 Бабенко – 4'     1:2 Бабенко – 4'     2:2 Гартман – 4' (3x3)     3:2 Кривченков – 8' (3x3)     3:3 Макаров – 10' (3x3)     4:3 Гриценко – 12' (3x3)     4:4 Хамматов – 14' (3x3)     4:5 Шайхутдинов – 15' (3x3)     5:5 Гриценко – 20' (3x3)     5:6 Крикунов – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
09 января 2025, четверг. 11:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Борко – 9' (3x3)     1:1 Лукашевич – 15' (3x3)     2:1 Рыбин – 19' (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
09 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Макаров – 5' (3x3)     1:1 Макаров – 6' (3x3)     1:2 Крикунов – 8' (3x3)     2:2 Чесалин – 11' (3x3)     2:3 Хмелевски – 12' (3x3)     3:3 Рыбин – 16'     3:4 Макаров – 17' (3x3)     3:5 Крикунов – 18' (3x3)     4:5 Рыбин – 20' (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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