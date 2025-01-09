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«Автомобилист» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 9 января, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий матч из четырёх запланированных между этими командами в текущем сезоне. Предыдущие две встречи остались за «Автомобилистом».

В текущем сезоне «Автомобилист» провёл 41 матч и на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» после 42 встреч расположился на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.

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