Кравчук: в Канаде в молодёжном хоккее многое решают связи, в США — профессионализм

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказал о проблемах молодёжного канадского хоккея и заявил, что американская хоккейная школа в последние годы сделала большой шаг вперёд и на сегодняшний день является сильнейшей в мире.

– Как объясните второй подряд проигранный четвертьфинал в исполнении сборной Канады?

– Скорее всего, это не случайность, а тенденция. Мой 19-летний сын прошёл всю систему молодёжного канадского хоккея. Не скрою, приходилось сталкиваться с проблемами – например, с качеством тренерской работы, с субъективизмом специалистов, на которых, скажем мягко, могут влиять посторонние факторы – знакомств, блата и так далее.

– Канадцы начали отставать от американцев?

– Совершенно верно. Система американского хоккея, её молодёжные и студенческие лиги взяли в себя всё лучшее. Это большой котёл, в котором варятся и американские хоккеисты, и европейские, и российские. То же самое касается и тренеров. Если в Канаде в молодёжном хоккее многое решают связи, то в США – профессионализм. Вообще нам нужно быть готовыми к тому, что, когда вернёмся на мировую арену, державой номер один в мировом хоккее могут быть США, – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

Напомним, прошедший в Оттаве молодёжный чемпионат мира выиграла сборная США, которая в финале обыграла финскую сборную со счётом 4:3 в овертайме. Сборная Канады уступила Чехии в 1/4 финала и впервые в истории дважды подряд вылетела с МЧМ на стадии четвертьфинала.