Кожевников: Роман Ротенберг своим троллингом всколыхивает наше болото

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников положительно оценил многочисленные громкие высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга и заявил, что они дают много информационных поводов для прессы.

«Ротенберг даёт прекрасные пресс-конференции, ими он будоражит лигу. Многим это не нравится, но он своими интервью подогревает интерес к лиге, не даёт ей быть в ступоре и в болоте. И привлекает интерес к своей персоне. Так что он молодец, тут ничего не скажешь. Говорю без всякой иронии. Ротенберг берёт и высказывает своё мнение, часто троллит людей. Своим троллингом он всколыхивает наше болото.

Меня тоже мало кто понимает, говорят, что я жёсткий. Но я тоже часто троллю. Таким образом можно сконцентрировать на чём-то внимание. Не должно быть тишины и благополучия. В хоккее должна быть изюминка, Роман Борисович это делает. Его приятно читать, он молодец», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.