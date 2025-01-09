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Эллиотт Фридман предложил провести матч НХЛ на «Олд Траффорд» или «Уэмбли»

Эллиотт Фридман предложил провести матч НХЛ на «Олд Траффорд» или «Уэмбли»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман предложил провести матч на открытом воздухе между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» на одном из исторических футбольных стадионов — «Олд Траффорд» или «Уэмбли». Прошедший недавно матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз» на открытом воздухе собрал рекордно низкую аудиторию.

«Зимняя классика этого сезона стала моей 20-й игрой на открытом воздухе. Как бы вы ни были ими пресыщены, когда вы попадаете в принимающий город и на принимающий стадион, вас охватывает энтузиазм. В этом мероприятии было всё замечательно — кроме игры. Каждый город должен испытать это. Низкие телевизионные рейтинги указывают на то, что нужно что-то новое, поскольку «Флорида» и «Тампа-Бэй» планируют принять матчи на открытом воздухе в следующем сезоне.

Кори Масисак из Denver Post предложил ещё одну битву Сидни Кросби и Александра Овечкина, и это феноменальная идея. Но я бы хотел, чтобы НХЛ вышла на международный уровень для этого. «Уэмбли», «Олд Траффорд» — такой футбольный стадион с историческим колоритом. Это было бы что-то», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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