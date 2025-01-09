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Эрик Карлссон заявил, что хочет выиграть Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в текущем сезоне

Эрик Карлссон заявил, что хочет выиграть Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в текущем сезоне
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон заявил, что намерен выиграть Кубок Стэнли с командой в текущем сезоне. Крайний срок обменов в НХЛ назначен на 7 марта.

«У меня ноль Кубков Стэнли, у некоторых парней в команде их три. Я знаю, что они хотят победить так же сильно, как и я. Думаю, что вопрос о моём возможном обмене в дедлайн подвешен в воздухе. Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы попытаться попасть в плей-офф в этом году, потому что знаю, что, если у нас будет такая возможность, мы сможем там побороться. Думаю, что в последнее время мы играем намного лучше как команда. Просто кажется, что играть стало легче, не только мне, но и всем. Надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперёд и стать ещё лучше», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.

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