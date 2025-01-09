«Никаких сожалений». Генменеджер «Монреаля» — о поездке в Россию

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о поезде в Санкт-Петербург, где представители клуба посмотрели на игру форварда СКА Ивана Демидова, который задрафтован канадской командой.

«Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были ещё несколько представителей других команд НХЛ.

Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом», — приводит слова Хьюза Sportsnet.