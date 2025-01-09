Экс-партнёр Овечкина и Гретцки высказался о погоне Александра за рекордом Уэйна в НХЛ

Единственный хоккеист в НХЛ, который играл с нападающим Александром Овечкиным и легендарным форвардом Уэйном Гретцки, Майк Кнубл высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» за рекордом канадского экс-хоккеиста по голам в лиге.

«Тот факт, что Ови наступает на пятки Гретцки, просто безумен. Мне просто повезло играть с ними. Они оба — настоящие суперзвёзды», — приводит слова Кнубла ESPN.

Кнубл играл с Гретцки в «Нью-Йорк Рейнджерс» в последний сезон канадского игрока в НХЛ (1998/1999). С Овечкиным Майк выступал за «Вашингтон» три сезона (2009/2010-2011/2012).

Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы.