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Экс-партнёр Овечкина и Гретцки высказался о погоне Александра за рекордом Уэйна в НХЛ

Экс-партнёр Овечкина и Гретцки высказался о погоне Александра за рекордом Уэйна в НХЛ
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Единственный хоккеист в НХЛ, который играл с нападающим Александром Овечкиным и легендарным форвардом Уэйном Гретцки, Майк Кнубл высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» за рекордом канадского экс-хоккеиста по голам в лиге.

«Тот факт, что Ови наступает на пятки Гретцки, просто безумен. Мне просто повезло играть с ними. Они оба — настоящие суперзвёзды», — приводит слова Кнубла ESPN.

Кнубл играл с Гретцки в «Нью-Йорк Рейнджерс» в последний сезон канадского игрока в НХЛ (1998/1999). С Овечкиным Майк выступал за «Вашингтон» три сезона (2009/2010-2011/2012).

Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы.

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