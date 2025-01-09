Канадский нападающий «Салавата Юлаева»: в России меня удивил другой стиль жизни

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнил стиль игры в КХЛ и НХЛ и рассказал о своей адаптации к жизни в России.

«Сравнить КХЛ и НХЛ? В КХЛ другой хоккей — у игроков есть больше пространства, команды больше защищаются. Так что тут точно другой хоккей. Адаптация к нему заняла некоторое время. Были некоторые сбивающие моменты в начале, но сейчас я к ним привык.

В России меня удивил другой стиль жизни. Тут другая еда, другой образ жизни. Я здесь уже пять месяцев, каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша. Как мне отопление зимой? Всё хорошо, везде внутри тепло, хотя на улице холодно», — цитирует Ремпала Metaratings.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 41 матч и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 56 очков.