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Генменеджер «Монреаля» раскрыл, о чём разговаривал с Ротенбергом в Санкт-Петербурге

Генменеджер «Монреаля» раскрыл, о чём разговаривал с Ротенбергом в Санкт-Петербурге
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Генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз заявил, что общался с главным тренером СКА Романом Ротенбергом об игровых и личных качествах нападающего Ивана Демидова.

«Беседа с Романом Ротенбергом прошла почти так же, как мои встречи с тренерами в Мичигане, когда я смотрел на игру Майкла Хейджа. Что вы хотите от него увидеть? Над чем, по-вашему, ему нужно поработать? Расскажите нам о его характере, как он реагирует на вызовы? Что-то в этом роде», — приводит слова Хьюза Sportsnet.

Напомним, генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, скаут Николай Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье ранее прибыли в Санкт-Петербург, где наблюдали за игрой Демидова, а после встретились с Ротенбергом.

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