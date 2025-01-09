Рыбин — о самом крупном поражении Ротенберга: это абсолютно не скажется на его уверенности

Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал самое крупное поражение в карьере тренера Романа Ротенберга, которое случилось в среду, 8 января, во встрече со «Спартаком» (0:5).

«Я думаю, что это поражение абсолютно не скажется на уверенности и состоянии Романа Борисовича. Будут и взлёты, и падения — ещё и не такие поражения будут. Это хоккей, тем он и интересен. Невозможно, ни у одного тренера не бывало, чтобы он шёл и проигрывал в одну шайбу. И такие поражения будут. И у великих тренеров были ещё более крупные проигрыши. Поэтому говорю: уже никто не помнит, всё. Уже история готовится к следующему туру», — цитирует Рыбина «Советский спорт».