Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин — о самом крупном поражении Ротенберга: это абсолютно не скажется на его уверенности

Рыбин — о самом крупном поражении Ротенберга: это абсолютно не скажется на его уверенности
Комментарии

Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал самое крупное поражение в карьере тренера Романа Ротенберга, которое случилось в среду, 8 января, во встрече со «Спартаком» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

«Я думаю, что это поражение абсолютно не скажется на уверенности и состоянии Романа Борисовича. Будут и взлёты, и падения — ещё и не такие поражения будут. Это хоккей, тем он и интересен. Невозможно, ни у одного тренера не бывало, чтобы он шёл и проигрывал в одну шайбу. И такие поражения будут. И у великих тренеров были ещё более крупные проигрыши. Поэтому говорю: уже никто не помнит, всё. Уже история готовится к следующему туру», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Материалы по теме
Роман Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в своей тренерской карьере в регулярке КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android