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Призёр Олимпийских игр: своей позитивной энергией Демидов напомнил мне молодого Овечкина

Призёр Олимпийских игр: своей позитивной энергией Демидов напомнил мне молодого Овечкина
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов рассказал, на каких игроков похож по игровым и личным качествам форвард СКА Иван Демидов.

«Я согласен, когда Демидова сравнивают с Капризовым. Демидов — такой же разыгрывающий хоккеист, как Кирилл, он может сам идти к воротам и помогать своим партнёрам, регулярно находя их острым пасом.

Мне было очень приятно встретиться с Демидовым лично в Вегасе [на драфте]. Я увидел в нём только положительные стороны; он очень приятный парень, всегда улыбающийся. Своей позитивной энергией он напомнил мне молодого Алекса Овечкина, когда мы играли вместе во время локаута сезона-2004/2005 за московское «Динамо». Демидов уже профессионал во многих отношениях. Рано или поздно, я уверен, он зажжёт НХЛ», — приводит слова Самсонова RG.

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