«У СКА не было изюминки». Михайлов — о поражении армейцев со счётом 0:5 от «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над СКА (5:0) в Санкт-Петербурге.

«Результат действительно неожиданный, не только для специалистов, но и для болельщиков из Санкт-Петербурга. При этом не скажу, что СКА не сопротивлялся. Что-то пошло не так, а что именно, предстоит разобраться тренерскому штабу. «Спартак» выглядел получше, не уступил в самом главном компоненте — борьбе, единоборствах. Желания забить у гостей было больше. А у СКА не увидел какой-то изюминки, всё слишком плавно и спокойно», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Отметим, что главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги.