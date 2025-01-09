«У СКА не было изюминки». Михайлов — о поражении армейцев со счётом 0:5 от «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над СКА (5:0) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5) 0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5) 0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5) 0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)
«Результат действительно неожиданный, не только для специалистов, но и для болельщиков из Санкт-Петербурга. При этом не скажу, что СКА не сопротивлялся. Что-то пошло не так, а что именно, предстоит разобраться тренерскому штабу. «Спартак» выглядел получше, не уступил в самом главном компоненте — борьбе, единоборствах. Желания забить у гостей было больше. А у СКА не увидел какой-то изюминки, всё слишком плавно и спокойно», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».
Отметим, что главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги.
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