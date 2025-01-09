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The Athletic: Капризов часто меняет ход игры, когда «Миннесоте» это необходимо

The Athletic: Капризов часто меняет ход игры, когда «Миннесоте» это необходимо
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic высказались об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Капризов — «двигатель» «Миннесоты» и имел периоды, когда был её единственным источником нападения. В какой-то момент в конце декабря «Уайлд» провели 18 периодов без голов, пока Капризов был на скамейке запасных. Кирилл часто меняет ход игры, когда «Миннеосте» это необходимо», — сказано в статье.

Напомним, сейчас Капризов травмирован и пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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