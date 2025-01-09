Экс-игрок НХЛ сравнил Никиту Кучерова с Уэйном Гретцки в игровом плане

Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов сравнил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с выступлением легендарного канадского бывшего форварда Уэйна Гретцки.

«Что касается действий на льду, то у Никиты не только элитное мастерство, но и феноменальное видение хоккея. То, как он видит лёд, можно сравнить даже с Гретцки. То, как быстро он всё видит, как мгновенно «читает» лёд — это феноменально. И всё, что я слышал от Дэна Мильштейна и ребят, которые его близко знают, говорит о его колоссальном профессионализме.

Когда сезон заканчивается, Никита берёт неделю отдыха, а затем снова начинает кататься и бросать по воротам в своём подвале. Я не уверен, что многие понимают, что для того, чтобы стать великим, одного таланта, каким бы великим он ни был, недостаточно. Чтобы добиться этого, нужно невероятно много работать. И работать год за годом, не останавливаясь», — приводит слова Самсонова RG.