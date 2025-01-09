КХЛ назвала лучших вратарей текущего сезона по статистическому показателю
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила топ-10 вратарей лиги по показателю xG- — ожидаемые голы за вычетом реальных.
|Игрок
|Клуб
|xG-
|Владислав Подъяпольский
|«Лада» / «Динамо» Мск
|20,45
|Никита Бояркин
|«Барыс»
|15,13
|Амир Мифтахов
|«Ак Барс»
|7,47
|Зак Фукале
|«Трактор»
|4,36
|Егор Заврагин
|СКА / ХК «Сочи»
|3,69
|Василий Демченко
|«Адмирал» / «Динамо» Мн
|3,23
|Денис Костин
|«Сибирь»
|3,13
|Александр Самонов
|«Салават Юлаев»
|1,78
|Максим Арефьев
|«Ак Барс»
|1,51
|Алексей Мельничук
|«Локомотив»
|0,87
Напомним первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 70 баллами в активе. На Востоке первое место занимает «Трактор» с 59 баллами.
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