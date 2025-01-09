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КХЛ назвала лучших вратарей текущего сезона по статистическому показателю

КХЛ назвала лучших вратарей текущего сезона по статистическому показателю
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила топ-10 вратарей лиги по показателю xG- — ожидаемые голы за вычетом реальных.

ИгрокКлубxG-
Владислав Подъяпольский«Лада» / «Динамо» Мск20,45
Никита Бояркин«Барыс»15,13
Амир Мифтахов«Ак Барс»7,47
Зак Фукале«Трактор»4,36
Егор ЗаврагинСКА / ХК «Сочи»3,69
Василий Демченко«Адмирал» / «Динамо» Мн3,23
Денис Костин«Сибирь»3,13
Александр Самонов«Салават Юлаев»1,78
Максим Арефьев«Ак Барс»1,51
Алексей Мельничук«Локомотив»0,87

Напомним первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 70 баллами в активе. На Востоке первое место занимает «Трактор» с 59 баллами.

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