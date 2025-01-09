КХЛ назвала лучших вратарей текущего сезона по статистическому показателю

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила топ-10 вратарей лиги по показателю xG- — ожидаемые голы за вычетом реальных.

Игрок Клуб xG- Владислав Подъяпольский «Лада» / «Динамо» Мск 20,45 Никита Бояркин «Барыс» 15,13 Амир Мифтахов «Ак Барс» 7,47 Зак Фукале «Трактор» 4,36 Егор Заврагин СКА / ХК «Сочи» 3,69 Василий Демченко «Адмирал» / «Динамо» Мн 3,23 Денис Костин «Сибирь» 3,13 Александр Самонов «Салават Юлаев» 1,78 Максим Арефьев «Ак Барс» 1,51 Алексей Мельничук «Локомотив» 0,87

Напомним первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 70 баллами в активе. На Востоке первое место занимает «Трактор» с 59 баллами.