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Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин оштрафован за удар клюшкой в лицо Дыняку из «Ак Барса»

Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин оштрафован за удар клюшкой в лицо Дыняку из «Ак Барса»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (5:1) и принял решение подвергнуть штрафу защитника «Салавата Юлаева» Ярослава Цулыгина за удар в лицо форварду казанского клуба Никите Дыняку. Во встрече игрока обороны удалили до конца матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4)     2:0 Сафонов (Кошелев, Семёнов) – 31:23 (5x4)     3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3)     4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5)     5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4)     5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Ярослава Цулыгина по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Игра высоко поднятой клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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