Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин оштрафован за удар клюшкой в лицо Дыняку из «Ак Барса»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (5:1) и принял решение подвергнуть штрафу защитника «Салавата Юлаева» Ярослава Цулыгина за удар в лицо форварду казанского клуба Никите Дыняку. Во встрече игрока обороны удалили до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Ярослава Цулыгина по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Игра высоко поднятой клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

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