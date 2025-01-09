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«Автомобилист» в конце матча вырвал победу у «Адмирала», уральский клуб отыгрался трижды

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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На 16-й минуте первого периода Кирилл Петьков с передач Георгия Солянникова и Леонида Метальникова открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Артём Каштанов с передач Владимира Кузнецова и Даррена Дица восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Никита Сошников с передач Аркадия Шестакова и Егора Петухова вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.