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Автомобилист — Адмирал, результат матча 9 января 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» в конце матча вырвал победу у «Адмирала», уральский клуб отыгрался трижды
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Петьков (Солянников, Метальников) – 15:58 (5x5)     1:1 Каштанов (Кузнецов, Диц) – 33:16 (5x5)     1:2 Сошников (Шестаков, Петухов) – 35:24 (5x5)     2:2 Обидин (Кизимов, Каштанов) – 47:27 (5x5)     2:3 Принс – 50:16     3:3 Голышев (Кизимов, Блэкер) – 55:03 (5x4)     4:3 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 59:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Кирилл Петьков с передач Георгия Солянникова и Леонида Метальникова открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Артём Каштанов с передач Владимира Кузнецова и Даррена Дица восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Никита Сошников с передач Аркадия Шестакова и Егора Петухова вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.

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