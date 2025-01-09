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Рыбин: СКА нужно усилить всё, необходима череда побед

Рыбин: СКА нужно усилить всё, необходима череда побед
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Бывший игрок СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, что нужно усилить армейскому клубу для улучшения игры в сезоне КХЛ. Накануне, команда с берегов Невы разгромно проиграла «Спартаку» (0:5).

– Игра [со «Спартаком»] была неоднозначной. Удивительно, что СКА с такими мастерами не смог забить. Всё в жизни бывает, но команда с такими игроками должна забивать хотя бы несколько шайб. «Спартак» на голову был выше соперника. Хорошие разыгровки были. Первый гол вообще был великолепным.

– Как считаете, что СКА надо усилить?
– Всё нужно усилить, череда побед нужна. Все задают один и тот же вопрос, что СКА должен быть на первом месте в конференции, но далеко не факт, что это так.

– Кто из игроков сейчас не тянет уровень СКА? У кого, возможно, сейчас не очень получается.
– Во-первых, это не этично. Во-вторых, у Романа Борисовича есть отличные помощники, которые разберутся, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

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