Шестёркин сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс», вратарь пропустил 4 игры из-за травмы

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в ближайшем матче клуба с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Встреча состоится 10 января в 3:00 мск.

Напомним, вратарь пропустил последние четыре игры команды из-за травмы верхней части тела.

В начале текущего сезона Игорь Шестёркин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составила $ 92 млн.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.10.