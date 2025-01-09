Шестёркин сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс», вратарь пропустил 4 игры из-за травмы
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в ближайшем матче клуба с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Встреча состоится 10 января в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, вратарь пропустил последние четыре игры команды из-за травмы верхней части тела.
В начале текущего сезона Игорь Шестёркин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составила $ 92 млн.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.10.
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