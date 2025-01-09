Кнубл: мы все копировали Гретцки, а сегодня дети копируют игру Овечкина

Единственный хоккеист в НХЛ, который играл с нападающим Александром Овечкиным и легендарным форвардом Уэйном Гретцки, Майк Кнубл рассказал, в чём похожи капитан «Вашингтон Кэпиталз» и легендарный канадский экс-хоккеист.

«Уэйн был очень хорош в роли посла игры. Он знал, что это очень неудобно для него, но он делал это с улыбкой на лице. Он не ныл по этому поводу. Это его работа — продвигать игру вперёд. Алекс тоже довольно хорош в этом деле. И ему было тяжело. Он не североамериканец, но Алекс, безусловно, отличный посол игры.

«Они оба были добры к игре, к НХЛ и являются прекрасными образцами для подражания для детей. Уэйн переделал игру по-своему. А затем Ови переделал её снова по-своему — немного больше блеска, немного больше яркости. Мы все копировали Уэйна, а сегодня дети копируют игру Овечкина», — цитирует Кнубла ESPN.