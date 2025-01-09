Самсонов: независимо от того, какую команду выберет Капризов, там будут деньги

Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов прокомментировал следующий контракт российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Новый контракт Капризова во многом зависит от собственных чувств игрока. Мы пока не знаем, что происходит в команде, как будет выглядеть будущее «Миннесоты» или каким будет предложение.

Независимо от того, какую команду выберет Капризов, там будут деньги. Он заработал себе отличный контракт. Самый большой вопрос — захочет ли он начать всё заново в новой, возможно, более звёздной команде, или ему будет комфортнее выступать там, где он уже прошёл путь до игрока такого уровня», — приводит слова Самсонова RG.