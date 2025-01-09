«Барыс» потерпел девятое поражение подряд, уступив с минимальным счётом «Ладе» в Тольятти

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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В первых двух периодах команды головне забили.

На 15-й минуте третьей двадцатиминутки Александр Государев забросил первую шайбу во встрече.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 41 матч, в которых набрал 39 очков. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр.