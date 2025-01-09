«Барыс» потерпел девятое поражение подряд, уступив с минимальным счётом «Ладе» в Тольятти
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Государев – 54:35 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды головне забили.
На 15-й минуте третьей двадцатиминутки Александр Государев забросил первую шайбу во встрече.
Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 41 матч, в которых набрал 39 очков. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр.
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