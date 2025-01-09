Леонид Тамбиев прокомментировал шестое подряд поражение «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4), которое стало для дальневосточного клуба шестым подряд.

— Играли сегодня неплохо два периода. На концовку нас не хватило, перед четвёртым голом шайба в судью попала, осталась в зоне, должна была дойти до нашего крайнего нападающего. Несчастный случай, с которого пошёл гол. В концовке такие броски надо блокировать, игрок его не заблокировал. В принципе, неплохая игра, но в третьем периоде «Автомобилист» добавил, в концовке уже не так бегали, как первые два периода.

— Гутик заступился за партнёра, получил удаление, с которого началась неудачная концовка. Как оцените его поступок?

— Там надо посмотреть эпизод со Старковым (за которого заступился Гутик после силового Джесси Блэкера. — Прим. «Чемпионата»), с этого надо начать. Я просил, чтобы посмотрели момент. Гутик всё по делу, считаю.

— Возможно, сил на концовку не хватило из-за слишком активной игры в прессинге в первые два периода?

— Должно хватать, но сегодня третий период не очень хорошим был, инициатива полностью перешла к сопернику. Игра идёт 60 минут, но на концовку нас не хватило, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.