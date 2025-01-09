Заварухин оценил волевую победу «Автомобилиста» над «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о победной игре с «Адмиралом» (4:3).

— Тяжёлый матч, тяжёлый соперник с вязкой обороной. Пропустили голы на контратаках, здорово, что парни проявили характер и вырвали победу. Команда верила в победу, была живая лавка, было очень много эмоций, которые помогли выиграть. Давно не побеждали дома, спасибо зрителям за поддержку. Нужная победа для построения команды и дальнейших матчей.

— Вы много говорите про «грязные» голы — сегодня их было два. Что сошлось сегодня для этого?

— Показали видео в перерыве. Показали момент, где в первом периоде три игрока были в разных углах. Так голы невозможно забивать, достучались, что надо работать перед вратарём.

— Почему много позволили сопернику в первой половине матча? Чувствовалась расхлябанность.

— Не соглашусь с вами о расхлябанности. Были ошибки, шайба часто скакала, непонятные решения были — это основное. Соперник строит игру на контратаках, предупреждали ребят об этом, должны были выступать более чётко.

— Как оцените игру звена Каштанов — Обидин — Кузнецов?

— Здорово сыграли, у Каштанова сегодня гол и пас, заработал большинство со стандарта, который наигрывали на тренировках. Парень проявил себя, по КПД, считаю, был лучший матч в его карьере, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.