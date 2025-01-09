Клуб юниорской лиги США выведет из обращения номер погибшего Джонни Годро

Хоккейный клуб «Дюбюк» из юниорской лиги США (USHL) выведет из обращения 8 номер погибшего Джонни Годро, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Годро играл за «Дюбюк» в 17 лет в сезоне-2010/2011. Он был признан новичком года USHL.

Сообщается, что USHL также учредит премию Годро, на которую каждая команда лиги сможет номинировать игрока, воплощающего в себе качества Джонни и Мэттью Годро — выдающееся мастерство в хоккее, дух игры, а также заботу и ответственность.

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП, передвигаясь на велосипедах. Они были сбиты водителем, который подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения.