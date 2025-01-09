Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клуб юниорской лиги США выведет из обращения номер погибшего Джонни Годро

Клуб юниорской лиги США выведет из обращения номер погибшего Джонни Годро
Комментарии

Хоккейный клуб «Дюбюк» из юниорской лиги США (USHL) выведет из обращения 8 номер погибшего Джонни Годро, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Годро играл за «Дюбюк» в 17 лет в сезоне-2010/2011. Он был признан новичком года USHL.

Сообщается, что USHL также учредит премию Годро, на которую каждая команда лиги сможет номинировать игрока, воплощающего в себе качества Джонни и Мэттью Годро — выдающееся мастерство в хоккее, дух игры, а также заботу и ответственность.

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП, передвигаясь на велосипедах. Они были сбиты водителем, который подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по теме
Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, не признал свою вину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android