Сидни Кросби высказался о своём рекорде НХЛ по выигранным вбрасываниям

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал свой рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям, установленный во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).

Это определённо то, над чем я работал много лет. Безумие осознавать, что у меня уже столько много вбрасываний. Никогда не думаешь об этом как о цифре, но это очень много», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент на счету Кросби 15 183 выигранных вбрасываний. Он обошёл бывшего капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона. Отметим, что статистика по вбрасываниям учитывается в лиге с сезона-1997/1998.