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Кожевников — о вратарях «Динамо»: игроки бегут, бьются, а им пенки какие-то забивают

Кожевников — о вратарях «Динамо»: игроки бегут, бьются, а им пенки какие-то забивают
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру вратарей московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ.

«У «Динамо» уже два года подряд какие-то проблемы с вратарями. При том, что сама команда смотрится неплохо, но вратари её поводят. По полевым хоккеистам это бьёт. Они бегут, бьются, а им пенки какие-то забивают. Для психологии команды это вредно.

Вот Ерёменко был великим вратарём, тут и говорить нечего. Подъяпольский? Думаю, он ещё войдёт в ритм, но поиск взаимопонимания с защитниками – это долгий процесс. Так что Подъяпольский ещё придёт в своё нормальное состояние», – цитирует Кожевникова Metaratings.

Московское «Динамо» с 55 очками в активе после 43 проведённых игр находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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