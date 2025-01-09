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Сочи — Амур, результат матча 9 января 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Сочи» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив дома «Амур»
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Попов (Тянулин) – 02:13 (5x5)     1:1 Гальченюк (Мищенко, Ли) – 26:36 (5x5)     2:1 Кузнецов (Тянулин, Попов) – 30:20 (5x5)     3:1 Попов (Мачулин) – 36:14 (5x5)     3:2 Барулин (Броссо, Гальченюк) – 40:14 (5x4)     4:2 Биттен (Хохлачёв) – 49:35 (5x5)     5:2 Биттен (Яремчук) – 56:43 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Сергей Попов с передачи Артура Тянулина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Алекс Гальченюк с передач Ивана Мищенко и Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Артемий Кузнецов с передач Артура Тянулина и Сергея Попова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Сергей Попов с передач Василия Мачулина и Александра Хохлачёва сделал счёт 3:1.

На 14-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Алекса Гальченюка сократил отставание «Амура» до минимума. В середине периода Уилл Биттен с передачи Александра Хохлачёва сделал счёт 4:2. На 17-й минуте периода Уилл Биттен с передачи Александра Яремчука установил окончательный счёт в игре.

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