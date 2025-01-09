«Сочи» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив дома «Амур»

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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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На третьей минуте первого периода Сергей Попов с передачи Артура Тянулина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Алекс Гальченюк с передач Ивана Мищенко и Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Артемий Кузнецов с передач Артура Тянулина и Сергея Попова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Сергей Попов с передач Василия Мачулина и Александра Хохлачёва сделал счёт 3:1.

На 14-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Алекса Гальченюка сократил отставание «Амура» до минимума. В середине периода Уилл Биттен с передачи Александра Хохлачёва сделал счёт 4:2. На 17-й минуте периода Уилл Биттен с передачи Александра Яремчука установил окончательный счёт в игре.