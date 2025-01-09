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Генменеджер «Эдмонтона»: Подколзин помогает Драйзайтлю творить магию

Генменеджер «Эдмонтона»: Подколзин помогает Драйзайтлю творить магию
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался об игре российского нападающего Василия Подколзина и помощи от форварда Леону Драйзайтлю.

«Статистика Василия Подколзина, возможно, не выглядит столь впечатляющей — 14 очков за половину сезона. Воспринимаем это так: «Окей. Ну, подумаешь». Но когда он нашёл химию с Леоном Драйзайтлем… Леон просто невероятен весь сезон. Лучший игрок в лиге, он заслуживает похвалы за это. Но я думаю, что Подколзин сыграл свою роль… Он находит способы сохранять шайбы в зоне атаки за счёт своей работоспособности. Создаёт достаточно эпизодов, которые помогают продолжать атаки, позволяя Леону творить его магию», — приводит слова Боумэна Sportsnet.

Подколзин в 40 матчах нынешней регулярки набрал 14 (4+10) очков.

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