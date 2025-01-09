Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Лады»: игроки совершали столько детских ошибок, что это ни в какие ворота

Тренер «Лады»: игроки совершали столько детских ошибок, что это ни в какие ворота
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал минимальную победу над «Барысом» (1:0) в домашнем матче.

Довольны результатом игры, но не её содержанием. Замена по ходу второго периода Никиты Михайлова на Александра Государева связана с игровой составляющей. Настрой у Александра был с первых смен, держал шайбу, создавал моменты. Парень показал, как надо играть. Остальные, более взрослые ребята, совершали столько детских и невынужденных ошибок, что это ни в какие ворота. По сравнению с предыдущим матчем с «Барысом» есть много вопросов по физическому состоянию, видимо, пять игр на выезде через день и новогодний перерыв без тренировок накладывают свой отпечаток, будем исправлять», — цитирует Зубова сайт КХЛ.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 41 матч, в которых набрал 39 очков. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» потерпел девятое поражение подряд, уступив с минимальным счётом «Ладе» в Тольятти
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android