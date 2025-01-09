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Владислав Гавриков назвал главную проблему во время жизни в Лос-Анджелесе

Владислав Гавриков назвал главную проблему во время жизни в Лос-Анджелесе
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Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о жизни в Лос-Анджелесе, назвав преступность главной проблемой города.

«Это хороший город. Я был во многих местах и ​​разное видел. С точки зрения климата, организации и хоккея это одно из лучших сочетаний. Но есть нюансы, как и в любом городе. Это не самое чистое место, много бездомных, и преступность является проблемой. Но так происходит во многих частях Америки. Я бы не сказал, что Лос-Анджелес — супербезопасный город. Центр города не очень безопасный — там всё время летают полицейские вертолёты. Мы живём в хорошем районе, иначе я бы не чувствовал себя комфортно, оставляя здесь свою семью», — цитирует Гаврикова RG.

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