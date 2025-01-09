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Рыбин: сейчас сборная России была бы сильна, как никогда раньше

Рыбин: сейчас сборная России была бы сильна, как никогда раньше
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что сборная России была бы сильной на международной арене, несмотря на долгое отсутствие.

«Весь 2024 год был успешным для наших хоккеистов в НХЛ. Многие ребята там доминируют, показывают яркий хоккей. Прекрасно смотрятся наши вратари, там они выступают на ведущих ролях.

Наш хоккей в России и за её пределами абсолютно точно развивается, ребята прославляют нашу страну. Сейчас сборная России была бы сильна, как никогда раньше. Если взять и ребят из НХЛ и топ-ребят из КХЛ, то сборная была бы очень мощной», — цитирует Рыбина Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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