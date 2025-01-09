Рыбин: сейчас сборная России была бы сильна, как никогда раньше

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что сборная России была бы сильной на международной арене, несмотря на долгое отсутствие.
«Весь 2024 год был успешным для наших хоккеистов в НХЛ. Многие ребята там доминируют, показывают яркий хоккей. Прекрасно смотрятся наши вратари, там они выступают на ведущих ролях.
Наш хоккей в России и за её пределами абсолютно точно развивается, ребята прославляют нашу страну. Сейчас сборная России была бы сильна, как никогда раньше. Если взять и ребят из НХЛ и топ-ребят из КХЛ, то сборная была бы очень мощной», — цитирует Рыбина Metaratings.
Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.